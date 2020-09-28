Ankara-Sivas YHT hattı çalışmalarında son aşamaya gelindi 9 milyar 749 milyonluk YHT projesi

AnkaraSivas ulaşım mesafesini 2 saate düşürecek Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) çalışmalarında son aşamaya gelindi.

AnkaraSivas Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) çalışmalarının büyük bir bölümü tamamlandı. Ray seriminin büyük bir kısmı tamamlanan projede çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Korona virüs (Covid19) salgınına rağmen çalışmalara ara verilmezken projenin yıl sonuna tamamlanması hedefleniyor. Toplamda 440 kilometrelik ulaşım mesafesini 2 saate düşürecek olan projenin toplam yatırım maliyetinin 9 milyar 749 milyon lira olduğu bildirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Yüksek Hızlı Tren hattındaki çalışmaları kısa video ile tanıttı.

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