Kırıkkale'de zift yüklü tanker yandı

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KIRIKKALE, (DHA)KIRIKALE'de, hareket halindeyken alev alan zift yüklü tanker, kullanılamaz hale geldi.

KırıkkaleKayseri yolu Bağdat köprüsü üzerinde hareket halindeki Murat Ay yönetimindeki tankerin lastiğinde gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tankere de sirayet etti. Yangını fark eden Ay'ın ihbarı ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, tanker kullanılamaz hale geldi.

Sürücü Murat Ay, olaya ilişkin, "Fren yapmaktan lastikler alev aldı" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2020-09-28 23:48:39



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