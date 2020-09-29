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Otomobil, kırmızı ışıkta duran otomobile çarptı: 6 yaralı

DHA

Otomobil, kırmızı ışıkta duran otomobile çarptı: 6 yaralı


KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de hızla gelen otomobil, kırmızı ışıkta duran otomobile çarptı. 6 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde, Kırıkkale-Kayseri kara yolu üzerindeki Hurdalık Kavşağı'nda meydana geldi. Halil Çelebi yönetimindeki 42 CYA 77 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta duran Hacı Şahin yönetimindeki 71 EV 012 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobil sürücüleri ile Şahin'in yanında bulunan Ayşe, Ahmet, Salih ve Ayşe Düzenli yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Yüksek İhtisas ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı bildirildi.  Öte yandan kaza anı, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2020-09-29 12:59:56

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