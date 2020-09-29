Meteorolojiden Kırıkkale ve çevresinde fırtına uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırıkkale çevresinde fırtına uyarısı yaparak vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda, "Rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren Kırıkkale, Çankırı, Bolu, Karabük ve Düzce çevrelerinde, güneybatıdan (lodos) kuvvetli (5070 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (7090 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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