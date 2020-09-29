Devrilen traktörde iki kişi yaralandı, yola saçılan 'buğday' nedeniyle sürücü gözyaşı döktü

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, freni boşalan traktörün kaldırıma çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Buğday torbaları yola saçılırken, sürücü Ömer Gümüş gözyaşı döktü.

Kaza, akşam saatlerinde Çalılıöz Mahallesi Halide Edip Caddesi üzerinde meydana geldi. Ömer Gümüş (68) yönetimindeki 71 DH 112 plakalı traktör, yokuş aşağı gittiği sırada motor freninin boşalması sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle kaldırma çarparak dururken, akasındaki buğday yüklü römork devrildi. Kazada, sürücü Ömer Gümüş ile römorkta bulunan işçi Mehmet Ali A. (62) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Mehmet Ali A., Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömer Gümüş ise kaza olay yerinde ayakta tedavi edildi. Ömer Gümüş, etrafa saçılan buğday torbaları nedeniyle gözyaşı döktü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale / Merkez Burak CAN

2020-09-29 21:48:43



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