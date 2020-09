Kırıkkale BA'dan Azerbaycan’a bayraklı destek

3. Lig ekiplerinden Kırıkkale BA futbolcuları ve teknik heyeti, antrenman öncesinde Azerbaycan’a destek amaçlı bayrak açtı.

Kırıkkale Büyük Anadoluspor, Misli.com 3. Lig'de hafta sonu 1954 Kelkit Belediyespor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Hasan Basri Kara yönetiminde saha içinde toplanan futbolcular ve teknik heyet, antrenman öncesinde Azerbaycan’a destek amacıyla Türk ve Azerbaycan bayrağı açtı.



"Her platformda Azerbaycan’a destek vermek istiyoruz"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kırıkkale BA Başkanı Veli Uca, “Azerbaycan’da yaşayanlar bizim öz kardeşlerimizdir. Malumunuz şu anda Azerbaycan’ın işgal altında olan toprakları var. Ermenilerle savaş halinde oradaki kardeşlerimiz. Biz de o bağlamda her platformda Azerbaycan’a destek vermek istiyoruz. Spor da bunlardan birisi. Manevi anlamda belki bir destek sağlamış oluruz diye böyle bir şey yapalım dedik. Azerbaycan’ın işgal altında olan topraklarda Ermenilere gereken dersleri vereceklerini ve Türk’ün gücünü tüm dünyaya göstereceklerine inanıyorum. Dualarımız her zaman onlarla. İnşallah işgal altındaki topraklarımız kurtarılacak ve tekrar Azerbaycan toprakları haline gelecektir” dedi.



“Zamanla daha iyi olacağız”

Takımın ligde yeni olduğunu kaydeden Uca, “Takımımız ligin yeni ekiplerinden. Takımı da 14 gün gibi kısa bir sürede kurduk. Futbolcularımızın çoğu yeni transferlerle geldiler. Pandemiden dolayı çoğu uzun zaman antrenman yapmamıştı. İlk maçımızda deplasmanda istemediğimiz bir sonuç aldık. Bu bizi üzdü fakat bundan hemen ders çıkardık. Sultanbeyli maçında takımın biraz daha oturduğunu gördüm. Gayet iyi mücadele ettiler. Sporcularımız zamanla daha iyi olacak. Bu takım ilerleyen günlerde çok canlar yakacak. Futbolcularımızın Kırıkkale’yi en iyi şekilde temsil edecekler. Kulüpte herkes canı gönülden çalışıyor” ifadesini kullandı.

