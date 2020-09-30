Kırıkkale'de 4 gün önce kaybolan kişinin cesedi Kızılırmak'ta bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de 4 gündür kendisinden haber alınamayan M.Ü., Kızılırmak'ta ölü bulundu.

Kırıkkale'de psikolojik rahatsızlığı bulunan M.Ü.'den haber alamayan yakınları 4 gün önce polise kayıp ihbarında bulundu. M.Ü.'nün son olarak Yahşihan ilçesinde yapımı devam eden Yüksek Hızlı Tren şantiyesi yakınlarında görüldüğü bilgisi üzerine bölgede arama çalışması yapıldı. Jandarma ekiplerince yapılan araştırmada M.Ü.'nün cesedi, Kızılırmak Nehri'nde bulundu. Kırıkkale Belediyesi dalgıç ekiplerince nehirden çıkartılan M.Ü.'nün cansız bedeni Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belli olacak.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale ANKARA,(DHA)

2020-09-30 12:17:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.