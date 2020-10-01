Kırıkkale´de koronavirüs denetimi



KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, Vali Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, koronavirüsle mücadele kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetimine katıldı.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda, kentte gerçekleştirilen koronavirüs denetimine katıldı. Denetimde Vali Sezer, esnaf ile vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı. Vali Sezer, yaptığı açıklamada, "Pandeminin geriye doğru gitmesi için hem denetimleri arttıracağız hem vatandaşımızı bilinçlendireceğiz. Herkesin şunu bilmesi lazım, bu işin çözümü maske, mesafe, hijyen. Buna herkesin özel hayatında da toplum hayatında da uyması gerekiyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale ANKARA,(DHA)

2020-10-01 14:26:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.