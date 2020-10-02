Kırıkkale Belediyesi Ekim ayı toplantısı gerçekleştirildi

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Kırıkkale Belediyesi Meclisi, Meclis Başkanvekili Çakır Yıldırım Başkanlığında Ekim ayı toplantısını gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Toplantı salonunda gerçekleştirilen olağan meclis toplantısı maske ve sosyal mesafe kuralıyla gerçekleştirildi. Toplantıda bir önceki döneme ait toplantı karar özeti okunmasının ardından komisyonlardan gelen raporların görüşülmesine geçildi. 2021 mali yılı performans programının plan bütçe komisyonuna havale edilirken komisyondan gelen imar plan tadilatının görüşmeleri gerçekleştirildi. İmar tadilat talepleri ilgili komisyona havale edildiği toplantı divan başkanlığına verilen önergelerin görüşülmesi ile sona erdi.

Meclis Başkanvekili Çakır Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen Ekim ayı olağan toplantısına meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

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