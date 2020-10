Çiftçilere büyük destek: 7 yıl vadeli 100 bin lira sıfır faizle kredi imkanı "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinin protokolü imzalandı

Kırıkkale'de küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen ve "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi çerçevesinde protokol imzalandı.

Valilik toplantı salonunda Vali Yunus Sezer başkanlığında; Vali Yardımcısı Ender Faruk Uzunoğlu, Ziraat Bankası Ankara 2. Bölge Yöneticisi Y. Cenk Şahım, proje paydaşları ve ilgili idarecilerin katılımı ile protokol imzalandı.

Proje kapsamında Kırıkkale ili ve ilçelerinde küçükbaş hayvan varlığının artırılması ve bu konuda faaliyet gösteren üreticilerin sürülerinin ve ölçeklerinin büyütülmesi ile atıl işletme kapasitelerinin üretime kazandırılması, yerel koyun ırklarının artırılarak bölgesel kalkınmayı ve yerel koyun yetiştiriciliğiyle kırmızı et açığının kapatılmasına destek olunması amaçlanıyor. Proje, Valilik koordinasyonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Bankası işbirliğiyle yürütülecek.

Ziraat Bankası, projeden yararlanacak üreticilere uygun şartlarda 100 bin TL'ye kadar yüzde sıfır faizle 100 bin TL'yi aşan kısım için güncel faiz oranı üzerinden kredi kullandırımı yapabilecek. Bu kapsamda üreticiler damızlık koyun alımı amacıyla 7 seneye kadar vadeli yatırım kredisi ve yem giderlerinin karşılanması amacıyla da 18 aya kadar vadeli işletme kredisi kullanabilecekler.



"Her şeyin başı sevmektir"

İmza töreninde konuşan Vali Yunus Sezer, ilde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konusunda bir gelenek olduğunu ifade ederek, 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' oradaki sürü güzel bir ironi oluşturmuş. İlimizde özellikle küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konusunda bir gelenek var. Özellikle bizim Karakeçili tarafı Yörük kültürünü halen devam ettiren, eski Türkmen geleneklerimizi devam ettiren, bozulmamış Anadolu coğrafyası Kırıkkale bütün ilçeleriyle beraber. Dolayısıyla bu küçükbaş hayvancılığını seviyorlar. Koyunu kuzuyu seviyorlar. Her şeyin başı sevmektir" dedi.



"753 yetiştiricimize şu anda ulaşılmış durumda"

Şimdiye kadar 143 yetiştiricinin başvuru yaptığını belirten Sezer, "Dolayısıyla buradaki hayvanlar türkülere konu edilmiş. Bu manada ben biliyorum küçükbaş hayvancılık yapmak isteyen çok hemşehrimiz var. Burada Ziraat Bankasının sunmuş olduğu imkanlar özellikle finansman konusunda çok önemli. Bununla bizim valilik olarak ilçelerde kaymakamlıklarımız, İlçe Tarım Müdürlüklerimiz, Ziraat Odalarımız, il merkezinde yine aynı şekilde vali yardımcımızın başkanlığında oluşturduğumuz komisyon. Hemen yine vatandaşlarımızın bu projeye başvurabilecekleri lokasyonların oluşturulması Açık Kapıların bu manada görevlendirilmesi hızlı bir çalışma oldu. 753 yetiştiricimize şu anda ulaşılmış durumda. Hepsi bilgilendirildi ve bunlardan 143 tanesi şu anda başvuru yaptı. Bu başvuru tabi her gün artıyor. Bunları bir an önce neticelendirmemiz lazım. Bu projenin en güzel yanı hayvanların temininden, bunların alınıp sahiplerine temin edilmesinden, bunların yem temini uygun şartlarda ve kesimle ilgili işlemlerin devam ettirilmesi, beslenme ile ilgili diğer desteklerin sağlanması tüm sorumluluk valiliğin olacak" ifadesini kullandı.

