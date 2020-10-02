Kaymakam ve belediye başkanı itfaiye personeline yaş pasta kesti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam ve belediye başkanı itfaiye personeline yaş pasta kesti

İHA

Kaymakam ve belediye başkanı itfaiye personeline yaş pasta kesti

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde, İtfaiye Teşkilatı’nın kuruluşunun 306'ncı yıl dönümü yaş pasta kesilerek kutlandı.
1914 yılında Yangın Söndürme Örgütü’ne dönüşen ve 25 Eylül 1923’te ise bir belediye hizmeti olarak kabul edilen itfaiyecilik mesleği, 306 yıldır halkın can ve mal güvenliğini sağlıyor. Her yıl 23 Eylül ve 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftasında, Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ve Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İtfaiye Müdürlüğünde yaş pasta kesti.

"En kötü zamanlarda vatandaşların yanında"
Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu, “Belediye Başkanımızla birlikte itfaiyemizin 306'ncı yıl dönümünü kutlamaya geldik. Arkadaşlarımız sağ olsun en kötü zamanlarda vatandaşımızın yangında, arama kurtarmada, trafik kazalarında ilk müdahale eden insanlar tabi ki onları onura etmek lazım. Biz de bunun için geldik haftalarını tebrik ettik. Allah nice 306 yılları kutlamayı nasip etsin” dedi.

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz’da, “Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Bugün itfaiyemizin 306'ncı yıl dönümünde bizi onore ettiler. Bu pandemi sürecinde insanların zor zaman geçirdiği süreçte bize hoş bir tebessüm yaşattığı için başta Kaymakamımıza ve ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Buradan tüm arkadaşlarımıza Covid19 ile mücadelede maske, mesafe ve temizlik kurallarına rica ediyorum” ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çiftçilere büyük destek: 7 yıl vadeli 100 bin lira sıfır faizle kredi imkanı "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinin protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Çiftçilere büyük destek: 7 yıl vadeli 100 bin lira ...
Yahşihan’da korona virüs denetimleri
YEREL HABERLER Yahşihan’da korona virüs denetimleri
Kırıkkale Belediyesi Ekim ayı toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Kırıkkale Belediyesi Ekim ayı toplantısı ...
Kırıkkale´de koronavirüs denetimi
YEREL HABERLER Kırıkkale´de koronavirüs denetimi
Kırıkkale´de koronavirüs denetimi
YEREL HABERLER Kırıkkale´de koronavirüs denetimi
Kırıkkale'de 'korona virüs' denetimi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 'korona virüs' denetimi
Sağlık Bakanlığı için 100 milyon maske üretildi. Salgının ardından kurulan tesis 300 kişiye ekmek kapısı oldu
YEREL HABERLER Sağlık Bakanlığı için 100 milyon maske üretildi. ...
Kırıkkale'de 4 gün önce kaybolan kişinin cesedi Kızılırmak'ta bulundu
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 4 gün önce kaybolan kişinin cesedi ...
Bahşılı’da durak koltukları yenilendi
YEREL HABERLER Bahşılı’da durak koltukları yenilendi
4 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedi ırmakta bulundu Kırıkkale'de kayıp olan kişinin cesedine ulaşıldı
YEREL HABERLER 4 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedi ırmakta ...
Yahşihan’da çöp konteynerleri yenilendi
YEREL HABERLER Yahşihan’da çöp konteynerleri yenilendi
Süt üreticisinin ekonomisine can katacak tesisin imzaları atıldı Çelebi Süt İşleme Tesisi için protokol imza töreni gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Süt üreticisinin ekonomisine can katacak tesisin ...
Kırıkkale BA'dan Azerbaycan’a bayraklı destek
YEREL HABERLER Kırıkkale BA'dan Azerbaycan’a bayraklı destek
Süt şekeri öğrencilere dağıtılıyor
YEREL HABERLER Süt şekeri öğrencilere dağıtılıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X