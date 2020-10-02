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Kırıkkale’de konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu HES kodu kuralına uymayana 10 gün faaliyetten men cezası verilecek

İHA

Kırıkkale’de konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu HES kodu kuralına uymayana 10 gün faaliyetten men cezası verilecek

Kırıkkale’de korona virüs tedbirleri kapsamında konaklama tesislerine Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu getirildi.
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca korona virüs (Covid19) tedbirlerine yönelik yeni kararlar alındı. Buna göre ildeki tüm konaklama tesislerinden HES kodu istenecek. Kırıkkale Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, içinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde tedbirlere uyulmasının salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ettiği kaydedildi. Sağlık Bakanlığınca HES kodu uygulamasının geliştirildiği hatırlatılan açıklamada, “Herhangi bir ayrım olmaksızın tüm konaklama tesislerinde müşterilerden Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kodu istenmesi ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra konaklama tesisine müşterinin kabul edilmesine, HES kodu sorgulamasının müşterilerin konaklama tesisine kabulü sırasında yapılması, yapılan sorgulama sonucunda herhangi bir risk bulunmayan kişilerin tesise kabul işlemlerinin gerçekleştirilmesine, konaklama tesislerince genel kolluk kuvvetlerine bildirilen müşteri bilgilerinin ilgili genel kolluk kuvveti birimince Sağlık Bakanlığı ile sağlanan veri entegrasyonu çerçevesinde Covid19 tanısı konulma ya da temaslı olma durumuna göre de sorgulanmasına, gerek konaklama tesisine kabul, gerek genel kolluk kuvvetlerince yapılan sorgulama, gerekse konaklama süresi esnasında Covid19 tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu tespit edilen kişilerle ilgili olarak 'Konaklama Tesislerinde Alınması Gereken Önlemler' başlıklı maddesinin 87.2 numaralı bölümü hükümlerine göre gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesine karar verilmiştir” denildi.

Korona şüpheliler misafir izolasyon odalarına yerleştirilecek
Kurallara uymayan işletmelerin cezalandırılacağı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bu çerçevede Covid19 tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu tespit edilen kişilerle ilgili olarak Covid19 tanısı konulan ya da temaslısı olduğu anlaşılan müşterilerin ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ uygulaması gereği oluşturulan ‘misafir izolasyon odalarına’ yerleştirilmeleri, misafir izolasyon odalarının sayıca yetersiz kaldığı durumlarda Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nin hükümleri göz önünde bulundurularak gerekli tedbirlerin alınması, genelge hükümlerine yönelik gerçekleştirilen denetimler sonucunda HES kodu sorgulaması yapılmaksızın veya sorgulama sonucuna göre kabul edilmemesi gereken müşterilerinin konaklamasına izin veren konaklama tesislerinin valilik/kaymakamlıkça 10 gün süre ile faaliyetten men edilmesine, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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