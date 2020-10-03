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Selçuklulardan günümüze uzanan tarihi köprü havadan görüntülendi Tarihi Çeşnigir Köprüsü'nde salgın ekipleri uyarılarda bulundu

İHA

Selçuklulardan günümüze uzanan tarihi köprü havadan görüntülendi Tarihi Çeşnigir Köprüsü'nde salgın ekipleri uyarılarda bulundu

Selçuklulardan günümüze kadar uzanan Tarihi Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu, drone ile havadan görüntülendi.

Selçuklu dönemi eseri 13. yüzyılda yapılan Çeşnigir Köprüsü, tanıklık ettiği birçok doğal afete rağmen adeta yıllara meydan okuyor. Kırıkkale Valiliği tarafından turizme kazandırılan tarihi alanda ziyaretçilerin birçoğu seyir teraslarında ve köprüde hatıra fotoğrafı çekerken bazıları da tekne turu yaparak günün keyfini çıkartıyor. Tarih ve doğa güzelliklerinin bir arada olduğu köprü drone ile havadan görüntülendi. İl Salgın Denetim Merkezinde görevli ekipler, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında tarihi alanda maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıyor. Jandarma ekipleri de hoparlörlerden sık sık uyarılarda bulunuyor.

Ailesiyle birlikte tarihi alanı gezmeye gelen Merve Doğan, “Çok güzel burası Kırıkkale’ye böyle bir şey lazımdı, valimize çok teşekkür ediyoruz. Çocuklar olsun biz büyükler olsun hepimiz için eğlenme açısından çok güzel ortamlar var. Çok iyi bir mekan çok memnunuz” dedi. Aysima Pehlivanlı da, “Çocuklarla hafta içi ve sonu vakit geçirmek için çok uygun gerek sosyal alan olsun, tarihi alan olsun, kullandığımız bisikletler, tekne gezisi olsun beğendik. Çok memnunuz teşekkür ediyoruz yapımında emeği geçenlere” ifadesini kullandı.

Çeşnigir Köprüsü'nün özellikleri
Köprü, Kızılırmak Nehri üzerinde Kırıkkale’nin Keskin ilçesine bağlı Köprüköy'de yer alıyor. Kesme taştan yapılan ve Selçuklu mimarisinin tipik özelliklerini taşıyan Çeşnigir Köprüsü, 6 metre genişliğinde ve 110 metre uzunluğundan oluşuyor. Nehre sağlam oturabilmesi için 18.60 metre orta açıklığa sahip olan köprü, 3'ü yukarıda, 9 tanesi aşağıda olmak üzere 12 göze sahip. Yavuz Sultan Selim 1516 tarihinde Mısır seferine çıkmaya karar verdiğinde, ordunun geçiş yolunda olan köprü Mimar Sinan tarafından tamamen yenilenmiş ve sağlamlaştırıldığı biliniyor.

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