Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kişi öldü

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti. Otomobildeki 2 kişi ise yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde KırıkkaleSamsun yolu Kırık köyü mevkisinde meydana geldi. Berat A. (18) yönetimindeki 60 TZ 666 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.İ.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 200 metre savrulan M.İ. olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Berat A. ve Burak A. (26) ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle KırıkkaleSamsun yolunun Ankara yönü bir süreliğine araç geçişine kapandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2020-10-04 00:38:39
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