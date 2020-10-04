Türkiye'de bir yılda 18 bin kadına meme kanseri teşhisi konuluyor

Dünyada kadınlarda görülen kanserlerin üçte birini meme kanseri oluşturuyor ve meme kanseri her sekiz kadından birini etkiliyor. Türkiye'de de bir yıl içinde yaklaşık 18 bin kadına meme kanseri teşhisi konuluyor.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan meme kanserinin meme dokusunda yer alan hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile ortaya çıktığı belirtildi. Erkeklerde meme kanserinin kadınlara oranla çok daha az sıklıkla izlendiği ifade edilirken, Türkiye'de meme kanseri her 4 kadın kanserinden birisi olmayı sürdürüyor. Meme kanseri insidansının dünya geneli için yüz binde 46.3 iken, Kuzey Avrupa ülkeleri için 92.6, Doğu Asya için 39.2, Amerika Birleşik Devletleri için 38.3 ve Türkiye için 45.6 olduğu aktarıldı. Bir yıl içinde Türkiye'de yaklaşık 18 bin kadına meme kanseri teşhisi konulduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçmişte ileri evrede teşhis edilen meme kanseri, günümüzde Bakanlığımızca yürütülen tarama programlarının etkisi ile erken teşhis edilebilmekte ve erken tanı oranlarımızda artış sağlanabilmektedir. Erken evrelerde tespit edilen meme kanserlerinin hem tedavileri daha başarılı olmakta hem de yaşam kalitesi önemli ölçüde artmaktadır. Bu sebeple, yürütülen toplum tabanlı taramalar yolu ile kadınlarımızın olası bir kanser gelişimi durumunda kanser gelişim sürecini erken evrede, henüz klinik bulgular ortaya çıkmadan tespit etmek ve kadınlarda meme kanserine bağlı ölüm hızını düşürmek mümkün olabilmektedir."



Korunma yolları

Açıklamada, "Tüm kanserlerde olduğu gibi sebze ve meyveden zengin, uygun koşullarda hazırlanmış gıdaların tüketimi ile sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yerleştirilmesi, fiziksel aktivitenin artırılması, sağlıklı kiloda olma, sigara ve alkol kullanımından uzak durma ile meme kanseri riski azaltılabilmektedir. Aile hekimine danışılarak sağlıklı kiloda olunup olunmadığı öğrenilebilir. Emzirmenin meme kanserinden koruduğuna dair çok sayıda çalışma bulunduğu için tüm annelerin bebeklerini en az 2 yıl süreyle emzirmeleri önerilmektedir" denildi.



Meme kanserinin belirtileri

"Memelerinizin normalde nasıl göründüğünü ve nasıl hissettiğinizi bilmek, meme sağlığının önemli bir parçasıdır. Meme kanserini olabildiğince erken yakalamak, başarılı bir tedavi şansı sunar. Ancak neyin aranacağını bilmek, düzenli mamografilerin ve diğer tarama testlerinin yapılmasının yerini tutamaz. Tarama testleri, herhangi bir belirti ortaya çıkmadan önce meme kanserinin erken aşamalarında bulunmasına yardımcı olur" ifadelerine yer verilen açıklamada, meme kanserinin belirtileri şöyle anlatıldı:

"Meme kanserinin en sık rastlanan belirtisi memede ağrısız, zamanla büyüyen bir yumrunun (kitlenin) ele gelmesi, hissedilmesidir. Ayrıca ele gelen yumru (kitle) olsa da olmasa da aşağıdaki belirtiler de meme kanserinde görülebilmektedir:

1) Bir memenin tamamının veya bir kısmının şişmesi (belirgin bir yumru hissedilmese bile)

2) Memede ya da meme ucunda ağrı

3) Meme derisinde kaşıntı ve yanmayla belirgin yangısal durum (ekzema, mayasıl)

4) Meme ucunda çekilmeler

5) Memede portakal kabuğu görünümü

6) Meme derisinde tahriş

7) Tek taraflı meme ucunda akıntı (özellikle kanlı akıntı)

8) Memenin bir kısmında veya tümünde şişlik, memede şekil değişikliği

9) Meme ya da meme ucu derisinde kızarıklık, kabuklaşma, kalınlaşma

10) Koltuk altında yumru (kitle), bazen memede yumru hissedilmeden önce, kanser koltuk altında veya köprücük kemiğinin etrafında şişme veya yumruya neden olabilir.

11) Bu belirtilerden herhangi biri meme kanseri dışındaki durumlardan da kaynaklanabilmekle birlikte sayılan belirtiler görüldüğünde, nedeninin bulunabilmesi için bir genel cerrahi uzmanına muayene olunmalıdır."

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