Fatih Camisi'ne kütüphane kuruldu

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Fatih Camisi'ne kurulan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki Fatih Camisi'ne yapılan kütüphanenin açılışı Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu ile Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz tarafından gerçekleştirildi. “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” dolayısıyla düzenlenen programda, Kur’anı Kerim okunarak dualar edildi. Yahşihan İlçe Müftüsü Muharrem Evirgen tarafından inşaatı devam eden cami için yardım yapan kişilere plaket takdim edildi. Başkan Türkyılmaz ise plaketini Kaymakam Uzunoğlu'ndan aldı.



"Camilerimize desteklerimiz sürecektir"

Caminin kelime manasının insanları bir araya toplayan mekanlar olduğunu belirten Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, “Camilerimiz için ilçemizde elimizden geleni yapıyoruz. Korona virüs salgını devam ederken insanlarımız sağlığı için camilerimizi sürekli dezenfekte ediyoruz. İnşaatı devam eden camimizde bir kütüphane açılması çok güzel bir olay. Bu hususta da Yahşihan Belediyesi olarak desteklerimiz sürecektir. Yapımı devam eden camilerimize yapmış olduğumuz yardımlar, camilerimizin temizliği ve dezenfekte edilmesi hususunda şahsıma plaket vermeyi uygun gören Yahşihan Müftüsü Sayın Muharrem Evirgen’e teşekkür eder, saygılar sunarım” dedi.

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