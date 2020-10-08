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Uzmanından ’fidye virüsü’ uyarısı: Bilgisayardaki tüm dosyaları rehin alıyor Mail yoluyla bilgisayara bulaşan virüs, tüm verileri şifreliyor Milyonlarca bilgisayar kullanıcısının korkulu rüyası oldu Yabancı kişilerden gelen mailler dikkat: tüm verileriniz imha olabilir

İHA

Uzmanından ’fidye virüsü’ uyarısı: Bilgisayardaki tüm dosyaları rehin alıyor Mail yoluyla bilgisayara bulaşan virüs, tüm verileri şifreliyor Milyonlarca bilgisayar kullanıcısının korkulu rüyası oldu Yabancı kişilerden gelen mailler dikkat: tüm verileriniz imha olabilir

Korona virüs (Covid19) salgını döneminde internet kullanımının artmasıyla bilgisayarlara musallat olan ’fidye virüsü’ hakkında dikkatli olunmasını isteyen bilgisayar yazılım uzmanı Yunus Özbek, “Mail yoluyla gelen ’fidye virüsü’nü indirirsek otomatik olarak bilgisayarımızdaki bütün veriler şifrelenebiliyor” dedi.
Bilgisayarlarda dosyaları şifreleyerek kullanılmaz hale getiren Jigsaw adındaki ’fidye virüsü’, herkesin korkulu rüyası oldu. Ödeme yapılmayan her saat için daha fazla dosya şifreleyen virüs, bilgisayarları kapatan kişilerin dosyalarını da imha ediyor.
İHA muhabirine konuşan bilgisayar yazılım uzmanı Yunus Özbek, bilgisayar virüslerinin son zamanlarda güncellenerek kendini tekrar göstermeye başladığını söyledi.

"Bilgisayarınızdaki bütün verileri şifreleyebiliyor"
’Fidye virüsü’nün kaynağı bilinmeyen mailler yoluyla bilgisayarlara bulaştığını ifade eden Özbek, şunları kaydetti:
“Bunlardan en önemlisi ’fidye virüsü.’ Tanıdığımız veya tanımadığımız insanlardan gelen mail yoluyla bilgisayarımıza bulaştırılabiliyor. Burada önemli olan sosyal mühendislik; Karşı tarafın bize göndermiş olduğu linke tıklayıp mail adresi veya şifre girersek, onların göndermiş olduğu herhangi bir ‘exe’ dosyasını indirirsek otomatik olarak bilgisayarımızdaki bütün veriler şifrelenebiliyor. Bu şifreleri kırmak eski haline getirmek kısa zamanda mümkün olamayabiliyor. Dolayısıyla gelen maillere dikkat edilmeli. Şüphelendiğimiz bir durum varsa o maile tıklamamalıyız ve bilgisayarımıza indirmemeliyiz.”

"Ticari faaliyet gösteren firmalar hedef alınıyor"
Özbek, “Çünkü burada özellikle ticari faaliyet gösteren firmalar hedef alınabiliyor. Özellikle muhasebe verilerinin tutulduğu bu ’fidye virüsü’ bulaştırılırsa tekrar geri dönüşü olmayan bir durum ortaya çıkıyor. Veriler aynı gün şifrelenebiliyor ve geri dönüşü mümkün olmayabiliyor. Dolayısıyla firmalar kendi içlerinde ciddi bir kriz yaşayabiliyorlar” dedi.

"Verilerinizi kopyalıyor"
’Keylogger virüsü’ hakkında da bilgiler aktaran Özbek, “Bu virüsler de; herhangi bir USB belleğin içerisinde gömülmüş kötü amaçlı bir yazılım olabilir. Yine tanıdığımız bir kişi tarafından bilgisayarımıza takılmış olabilir. Bilgisayarlarımızda sadece kişisel verilerimiz değil, banka bilgilerimizi de tutuyor olabiliyoruz. Keyloggerların bir özelliği vardır; tüm klavye vuruşlarını aynı anda sanal ortama taşır ve kötü amaçlı kişinin bilgisayarına çok rahatlıkla saniyeler içerisinde gönderebilir” ifadesinin kullandı.

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