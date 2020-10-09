Kırıkkale'de sahte alkolden 7 kişi öldü (1)

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de sahte içki kullandığı iddia edilen 7 kişi hayatını kaybetti.

Kent merkezinde son 3 günde farklı zamanlarda alkol alan 8 kişi bir süre sonra rahatsızlanınca Yüksek İhtisas ve Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 8 kişinin ilk belirlemelere göre sahte içki kullandıklarını belirlendi. Tedavi altına alınan İ.Y, C.D, Ü.G, Y.M, H.V, M.Ö. ve A.B. hayatını kaybederken 1 kişinin ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2020-10-09 13:09:29



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