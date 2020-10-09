Kırıkkale'de sahte alkolden 7 kişi öldü (3)

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

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MARKETTE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Market sahibi Özgün U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, eşi S.U. da ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Özgün U.'nun marketi yaklaşık 1 ay önce devraldığı öğrenildi. Bu arada markette yapılan aramada 50 liktre etil alkol ve cinsel gücü artırıcı hap ele geçirildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale KIRIKKALE, (DHA)

2020-10-09 17:36:15



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