Kırıkkale'de sahte alkolden 7 kişi öldü (5)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Kırıkkale'de, sahte alkol tükettikleri iddia edilen 7 kişinin hayatını kaybettiği olayda gözaltına alınan Selami Ü. ve Özcan Ö., de Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2020-10-10 18:10:07
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