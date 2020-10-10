Sahte içkiden ölen 7 kişinin otopsi işlemleri tamamlandı (2)

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Kırıkkale'de dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyicilere içki aromaları karıştırılarak yapılan sahte içkilerden içen 7 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili gözaltına alınan Selami Ü. ve Özcan Ö., ifadeleri alınmak üzere, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. 2 şüpheli buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2020-10-10 18:29:50



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