Sahte içkiden ölen 7 kişinin otopsi işlemleri tamamlandı (3)

2 ŞÜPHELİ, ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Kırıkkale'de, sahte içki nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği olayda gözaltına alınan Selami Ü. ve Özcan Ö., Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale KIRIKKALE, (DHA)
2020-10-10 20:35:35
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