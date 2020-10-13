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Apartman bacasına düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

DHA

Apartman bacasına düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı


Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE´de 5 katlı apartmanın baca deliğine düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ovacık Mahallesi 577'nci Sokak'taki 5 katlı apartmanın çatısına çıkan yavru kedi, baca deliğine düştü. İki daire arasındaki baca deliğinde sıkışan kedinin sesini duyan daire sahiplerinden biri, itfaiyeye haber verdi. Adrese gelen ekipler, önce yavru kedinin sıkıştığı yeri tespit etti. Dairenin içinden geçen baca duvarında delik açan ekipler, kediyi kurtardı. Yavru kedi daha sonra sokağa bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2020-10-13 10:28:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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