Kırıkkale'de kontrolden çıkan araç takla atarak devrildi: 4 yaralı

Burak CAN/ANKARA, (DHA)KIRIKKALE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın takla atarak devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Yozgat karayolunun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Sedat E. yönetimindeki 17 EC 065 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak, yan devrildi. Kazada sürücü Sedat E. ile birlikte yolcular Sinan E., Ömer E. ile Emirhan E. yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2020-10-14 12:13:56
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