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KOM polisinden 'kaçak içki' operasyonu: 191 litre ele geçirildi 8 kentte 45 kişi öldü, 50'den fazlası da tedavi görüyor

İHA

KOM polisinden 'kaçak içki' operasyonu: 191 litre ele geçirildi 8 kentte 45 kişi öldü, 50'den fazlası da tedavi görüyor

Kırıkkale'de KOM polisi ekiplerince yapılan eş zamanlı 'kaçak içki' operasyonunda 191 litre alkol ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.
Kırıkkale’de 9 Ekim’de başlayan ve 8 kente yayılan sahte içki ölümlerinin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığınca, alkollü içecek ve etil alkol satışı yapan iş yeri, kaçak içki üretimi yapılan yerlere yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak "kaçak içki" operasyonu gerçekleştirildi.

191 litre kaçak alkol ele geçirildi
Bu kapsamda Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, vergi dairesi memurları ve gıda uzmanları ile birlikte kentteki alkol satışı yapılan 15 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. KOM ekipleri, işyerlerinde ve depolarında yaptığı aramada 191 litre kaçak içkiye el koydu. Operasyonda gözaltına alınan Y.S.'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

8 kentte 50'den fazla kişi tedavi görüyor
Kırıkkale‘de 7, Muğla‘da 2, Aydın‘da 2, Mersin‘de 6, İstanbul‘da 7, Trabzon‘da 1 ve Zonguldak‘ta 1 kişi alkol zehirlenmesinden dolayı hayatını kaybetti. Geçen hafta sonundan bu yana ise toplam ölü sayısı 45 oldu. 8 kentte 50’den fazla kişi de alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi görüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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