Kırıkkale'deki 191 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de alkol satışı yapılan 15 iş yerine yönelik denetimde 191 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Defterdarlık, Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetleme ekipleri, 15 büfeye denetim gerçekleştirdi. Kontrollerde 191 litre kaçak etil alkol ele geçirilirken, Y.S. gözaltına alındı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2020-10-14 15:34:54
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.