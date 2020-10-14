Kırıkkale'deki 191 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de alkol satışı yapılan 15 iş yerine yönelik denetimde 191 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Defterdarlık, Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetleme ekipleri, 15 büfeye denetim gerçekleştirdi. Kontrollerde 191 litre kaçak etil alkol ele geçirilirken, Y.S. gözaltına alındı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2020-10-14 15:34:54



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