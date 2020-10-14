Piyasaya sahte para sürerken suçüstü yakalandı Kırıkkale'de 4 afet tüfek 2 adet de tabanca ele geçirildi

Kırıkkale'de KOM polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda piyasaya sahte para sürerken suçüstü yakalan 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir başka operasyonda ise, ruhsatsız 4 adet av tüfeği ile 2 adet tabanca ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, sahte para ve silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. KOM polisi, 23 ayrı suçtan aranan K.O. isimli şahsı piyasaya sahte para sürerken suçüstü yakaladı. Şüphelinin üzerine yapılan aramada 4 adet 100'er liralık sahte banknot ele geçirdi. Gözaltına alınan K.O. emniyetteki ifadesinin ardından Türk Ceza Kanunun (TCK) 194. maddesi gereğince "parada sahtecilik" suçundan sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, polisin bir süredir şüpheli olarak teknik ve fiziki takip sonrası K.Y.'nin evine operasyon düzenledi. Burada yapılan aramada; ruhsatsız olarak bulundurduğu 4 adet av tüfeği, 2 adet tabanca, 55 adet dolu fişek, 2 adet şarjöre el konuldu. Şüpheli olarak gözaltına alınan 4 şahıs hakkında da 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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