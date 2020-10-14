Ziraat Türkiye Kupası: Kırıkkale BA: 2 - Gölcükspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur'da Kırıkkale BA, sahasında Gölcükspor'u 21 mağlup etti.
Stat: Başpınar
Hakemler: Berkan Çetin xx, Emre Aslan xx, Cem Mustafa Akpınar xx
Kırıkkale BA: Emrullah Avaşar xx, Buğra Şahiner xx, Aykut Çift xx, Ali Helvacı xx (İbrahim Zeytin dk. 72 x), Bilal Özdemir xx, Hüseyin Erol xx (Cengizhan Çanga dk. 72 x), İbrahim Kongur xx, Necmican Cebeci xx, Bünyamin Başar xx, Hakan Arat xx (Reşit Akbulut dk. 61 x), Mehmet Berke Yanmaz xx
Gölcükspor: Gürkan Arıkan xx, Arif Acar xx, Kadirhan Atagün xx, Ferhat Aras xx, Tayfun İkiz xx, Barış Şaffak xx, Mustafa Serkan Koparan xx, Furkan Yiğit xx, Tunahan Köse xx, Zekeriya Kacaroğlu xx, Coşkun Güner xx (Tayfun Bebek dk. 71 x)
Goller: Mehmet Berke Yanmaz (dk. 32), İbrahim Kongur (dk. 61) (Kırıkkale BA), Miran Avcı (dk. 71) Gölcükspor
Sarı Kartlar: Bünyamin Başar (Kırıkkale BA), Miran Avcı (Gölcükspor)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.