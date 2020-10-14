Kırıkkale'deki 191 litre kaçak etil alkol ele geçirildi (2)

TUTUKLANDI
Kırıkkale'de, gün içerisinde gerçekleştirilen kaçak içki denetiminde gözaltına alınan Y.S., İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2020-10-14 19:55:46
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