Kırıkkale'de "kaçak içki" soruşturmasında tutuklanan kişi sayısı 2'ye yükseldi

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Kırıkkale'de 7 kişinin öldüğü olayın ardından kent genelinde düzenlenen operasyonda "kaçak içki" sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan bir market sahibi daha tutuklandı.



Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde yapılan "kaçak içki" operasyonunda Yahşihan ilçesindeki Y.S.'ye ait bir markette 191 litre kaçak alkol, 772 adet alkol yapımında kullanılan kit, 30 adet cinsel içerikli ürüne el konuldu. Gözaltına alınan Y.S. sağlık kontrollerinin ardından ifadesi alınması üzere emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.S., "sağlık için tehlikeli madde bulundurmak" suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.



9 Ekim cumartesi günü, yüzey temizleyicisi dezenfektan ve aroma katkılı hazırlanan sahte içkiden zehirlenen 11 kişiden 7'sinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınan market sahibi Ö.U. sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

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