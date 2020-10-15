Yahşihan’da öğrencilere büyük destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yahşihan’da öğrencilere büyük destek

İHA

Yahşihan’da öğrencilere büyük destek

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde “Uzaktan da olsa eğitime engel yok” projesi kapsamında öğrencilere tablet, masa, sandalye ve hijyen seti dağıtıldı.
Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’in katıldığı programda öğrencilerin daha iyi eğitim almaları için ihtiyacı olan tablet, masa, sandalye ve hijyen seti verildi. Yahşihan Kaymakamlığı, Yahşihan Belediyesi ve Yahşihan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde Şehit Osman Yıldırım İlköğretim Okulunda gerçekleşen program korona virüs tedbirlerine uyularak yapıldı. Seçilmiş öğrencilere tek tek tablet, masa, sandalye ve hijyen seti dağıtılırken canlı derse katılıp programa gelemeyen öğrencilerin hediyelerini aileleri teslim aldı.

“Eğitime ulaşmak için 18 kilometre yürürdük”
Düzenlenen programda konuşan Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz açıklamasında, “Sizleri görünce çocukluğum aklıma geldi. Ben yaylada büyüdüm. Özellikle lise yıllarımda eğitime ulaşmaya çalışmak için 18 kilometre yürüyerek gelip giderdik. Bu günümüze dönüp baktığımızda alınan eğitim, okuyanı, çalışanı bir yerlere getiriyor. Kaymakamım ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün önderliğinde almış olduğumuz bu tabletler öğrencilerimize çalışma azmi verir. Örnek olarak kabul ederseniz bende buradayım. Elimden geldiği kadarıyla eğitiminizde, öğreniminizde maddi manevi burada yanınızda olduğumu bildirmek istiyorum. Eğer azmederseniz ve çalışırsanız gayret ederseniz inanın önünüzde hiçbir engel yok. Son dönemlerde eğitime ulaşılabilirlik, eğitimdeki bu kalite hiçbir zaman olmadı. Kaymakamım başta olmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, öğretmen arkadaşlarım, sosyal yardımlaşmadaki eski mesai arkadaşlarım da inanıyorum ki aynı özveriyle çalışıyorlar. Ben sizden sadece biraz daha gayret bekliyorum. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.

“Yokuşta akmayan ter, inişte gözyaşı olur”
Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ise, “Benim bu hayatta bir felsefem vardır. Yokuşta akmayan ter, inişte gözyaşı olur. Bu çalışmak demek. Çalışmak zorundayız. Biz idarecilere düşen görev de sizler çalışırken dünyadaki bütün çocuklar gibi aynı şartlarda, aynı koşullarda her şeye, bütün istediğiniz bilgiye ulaşabilmenizi sağlamak. Bizim derdimiz bu. Kırıkkale Valimiz önderliğinde bu proje başlayınca biz de neler yapabiliriz diye düşündük. Vakfımızdan bir kısmını alırız, belediyemize gideriz. Yahşihan Belediye Başkanımız Osman Türkyılmaz bizi hiçbir konuda kırmaz dedik ve sağ olsun bizi kırmadı. Bir de hayırseverlere gideriz. Sonra bir şey fark ettik. Evlere gittiğimizde çocuklarımızın çalışma masasının olmadığını fark ettik. Yerlerde çalışıyorlar, sandalyeleri yok. Birtakım ihtiyaçları var ve en önemlisi bilgiye ulaşabilecekleri internet ağları yok. Özellikle köylerde, Yahşihan’ın belirli bölgelerinde biz bunu açıkça gördük. Sonra Belediye Başkanımız sağ olsun onunla iş birliği yaptık” ifadelerini kullandı.

“Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum”
Uzunoğlu “Yahşihan merkezde belirli alanlara interneti getirdik. Apartmanların içerisine interneti soktuk. Köylerimize uydudan interneti getirdik. Şu anda yedi köyümüzün yedisinde de uydudan internet var artık. Hiçbir bağlanma sorunları kalmadı. Onun için bizim hedefimiz ne çocuklarımızın bilgiye ulaşması, öğretmenlerini dinlemesi. Okullar açıldı, bana dediler ki hangi sınıflardan başlayacağız. İlk önce 8. ve 12. sınıflardan başlayın dedim. Arkadaşlar bunun temel sebebi şudur. 8. ve 12. sınıflar Yahşihan’ımızın geleceği olacaklar ve sizin de bildiğiniz üzere zor bir süreçten geçiyoruz. Eğitimleriniz istemediğimiz halde aksadı maalesef. Ama aynı zamanda öğretmenlerimiz de ders vermek için mücadele ediyorlar. Canlı dersler yapıyorlar. Sizin mutlaka bilgiye ulaşmanız lazım. Öğretmenleri dinlemeniz lazım. Bunun için tabletleri aldık. Rahat çalışabilmeniz için çalışma masalarını aldık. Dün bir toplanda Kırıkkale hakkında ilginç bir bilgi vardı. Evde oturan çocuklar, okula giden çocuklara göre yüzde 80 oranında daha fazla korona virüse yakalandılar. Tabletlerinizi iyi kullanın. Öğretmenlerimiz canlı derslere devam ediyorlar. Ama lütfen ortak kullanım alanlarında maskeye ve mesafeye dikkat edelim. Bu projede emeği olan başta Belediye Başkanımız Osman Türkyılmaz’a ve Sosyal Yardımlaşma Vakfına, Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri ile kaymakamlıkta bulunan proje ekibimize teşekkür ediyorum. Ayrıca bağışçılarımıza da teşekkür ediyorum. Hedefimiz mümkün olduğu kadar çok çocuğa tablet ve çalışma masası ulaştırmak. Ekonomik açıdan durumu iyi olan ailelere vermedik. Belediye başkanımız da tablet dağıtımında bulunarak bizim projemize destek oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale'deki 191 litre kaçak etil alkol ele geçirildi (2)
YEREL HABERLER Kırıkkale'deki 191 litre kaçak etil alkol ele ...
Kırıkkale'de "kaçak içki" soruşturmasında tutuklanan kişi sayısı 2'ye yükseldi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de "kaçak içki" soruşturmasında tutuklanan ...
Ziraat Türkiye Kupası: Kırıkkale BA: 2 - Gölcükspor: 1
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Kırıkkale BA: 2 - Gölcükspor: ...
Piyasaya sahte para sürerken suçüstü yakalandı Kırıkkale'de 4 afet tüfek 2 adet de tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Piyasaya sahte para sürerken suçüstü ...
Kırıkkale'deki 191 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Kırıkkale'deki 191 litre kaçak etil alkol ele ...
KOM polisinden 'kaçak içki' operasyonu: 191 litre ele geçirildi 8 kentte 45 kişi öldü, 50'den fazlası da tedavi görüyor
YEREL HABERLER KOM polisinden 'kaçak içki' operasyonu: 191 litre ele ...
Kırıkkale'de kontrolden çıkan araç takla atarak devrildi: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de kontrolden çıkan araç takla atarak ...
Kamyonet takla attı: 4 kişilik bir aile ölümden döndü
YEREL HABERLER Kamyonet takla attı: 4 kişilik bir aile ölümden döndü
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Yıllardır atıl duran süt işleme tesisi 70 hükümlüye istihdam sağlayacak Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş süt işleme tesisinde incelemede bulundu Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş: “Bu fabrikayı el ele vererek ayağa kaldıracağız” “Bu tür işletmeler de bizim için çok önemli yerler”
YEREL HABERLER Yıllardır atıl duran süt işleme tesisi 70 hükümlüye ...
Kırıkkale'de 16 FETÖ sanığı yargılanıyor
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 16 FETÖ sanığı yargılanıyor
Apartman bacasına düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Apartman bacasına düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
Hababam Sınıfı’nın unutulmaz sahnesi Kırıkkale’de gerçek oldu İlkokul öğrencileri açık hava sınıfında ders görüyor
YEREL HABERLER Hababam Sınıfı’nın unutulmaz sahnesi Kırıkkale’de ...
Bacada saatlerce mahsur kalan kedi kurtarıldı 5 katlı apartmanın baca deliğine düşen kedi saatlerce mahsur kaldı
YEREL HABERLER Bacada saatlerce mahsur kalan kedi kurtarıldı 5 katlı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X