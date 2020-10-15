Yahşihan’da öğrencilere büyük destek

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde “Uzaktan da olsa eğitime engel yok” projesi kapsamında öğrencilere tablet, masa, sandalye ve hijyen seti dağıtıldı.

Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’in katıldığı programda öğrencilerin daha iyi eğitim almaları için ihtiyacı olan tablet, masa, sandalye ve hijyen seti verildi. Yahşihan Kaymakamlığı, Yahşihan Belediyesi ve Yahşihan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde Şehit Osman Yıldırım İlköğretim Okulunda gerçekleşen program korona virüs tedbirlerine uyularak yapıldı. Seçilmiş öğrencilere tek tek tablet, masa, sandalye ve hijyen seti dağıtılırken canlı derse katılıp programa gelemeyen öğrencilerin hediyelerini aileleri teslim aldı.



“Eğitime ulaşmak için 18 kilometre yürürdük”

Düzenlenen programda konuşan Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz açıklamasında, “Sizleri görünce çocukluğum aklıma geldi. Ben yaylada büyüdüm. Özellikle lise yıllarımda eğitime ulaşmaya çalışmak için 18 kilometre yürüyerek gelip giderdik. Bu günümüze dönüp baktığımızda alınan eğitim, okuyanı, çalışanı bir yerlere getiriyor. Kaymakamım ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün önderliğinde almış olduğumuz bu tabletler öğrencilerimize çalışma azmi verir. Örnek olarak kabul ederseniz bende buradayım. Elimden geldiği kadarıyla eğitiminizde, öğreniminizde maddi manevi burada yanınızda olduğumu bildirmek istiyorum. Eğer azmederseniz ve çalışırsanız gayret ederseniz inanın önünüzde hiçbir engel yok. Son dönemlerde eğitime ulaşılabilirlik, eğitimdeki bu kalite hiçbir zaman olmadı. Kaymakamım başta olmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, öğretmen arkadaşlarım, sosyal yardımlaşmadaki eski mesai arkadaşlarım da inanıyorum ki aynı özveriyle çalışıyorlar. Ben sizden sadece biraz daha gayret bekliyorum. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.



“Yokuşta akmayan ter, inişte gözyaşı olur”

Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ise, “Benim bu hayatta bir felsefem vardır. Yokuşta akmayan ter, inişte gözyaşı olur. Bu çalışmak demek. Çalışmak zorundayız. Biz idarecilere düşen görev de sizler çalışırken dünyadaki bütün çocuklar gibi aynı şartlarda, aynı koşullarda her şeye, bütün istediğiniz bilgiye ulaşabilmenizi sağlamak. Bizim derdimiz bu. Kırıkkale Valimiz önderliğinde bu proje başlayınca biz de neler yapabiliriz diye düşündük. Vakfımızdan bir kısmını alırız, belediyemize gideriz. Yahşihan Belediye Başkanımız Osman Türkyılmaz bizi hiçbir konuda kırmaz dedik ve sağ olsun bizi kırmadı. Bir de hayırseverlere gideriz. Sonra bir şey fark ettik. Evlere gittiğimizde çocuklarımızın çalışma masasının olmadığını fark ettik. Yerlerde çalışıyorlar, sandalyeleri yok. Birtakım ihtiyaçları var ve en önemlisi bilgiye ulaşabilecekleri internet ağları yok. Özellikle köylerde, Yahşihan’ın belirli bölgelerinde biz bunu açıkça gördük. Sonra Belediye Başkanımız sağ olsun onunla iş birliği yaptık” ifadelerini kullandı.



“Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum”

Uzunoğlu “Yahşihan merkezde belirli alanlara interneti getirdik. Apartmanların içerisine interneti soktuk. Köylerimize uydudan interneti getirdik. Şu anda yedi köyümüzün yedisinde de uydudan internet var artık. Hiçbir bağlanma sorunları kalmadı. Onun için bizim hedefimiz ne çocuklarımızın bilgiye ulaşması, öğretmenlerini dinlemesi. Okullar açıldı, bana dediler ki hangi sınıflardan başlayacağız. İlk önce 8. ve 12. sınıflardan başlayın dedim. Arkadaşlar bunun temel sebebi şudur. 8. ve 12. sınıflar Yahşihan’ımızın geleceği olacaklar ve sizin de bildiğiniz üzere zor bir süreçten geçiyoruz. Eğitimleriniz istemediğimiz halde aksadı maalesef. Ama aynı zamanda öğretmenlerimiz de ders vermek için mücadele ediyorlar. Canlı dersler yapıyorlar. Sizin mutlaka bilgiye ulaşmanız lazım. Öğretmenleri dinlemeniz lazım. Bunun için tabletleri aldık. Rahat çalışabilmeniz için çalışma masalarını aldık. Dün bir toplanda Kırıkkale hakkında ilginç bir bilgi vardı. Evde oturan çocuklar, okula giden çocuklara göre yüzde 80 oranında daha fazla korona virüse yakalandılar. Tabletlerinizi iyi kullanın. Öğretmenlerimiz canlı derslere devam ediyorlar. Ama lütfen ortak kullanım alanlarında maskeye ve mesafeye dikkat edelim. Bu projede emeği olan başta Belediye Başkanımız Osman Türkyılmaz’a ve Sosyal Yardımlaşma Vakfına, Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri ile kaymakamlıkta bulunan proje ekibimize teşekkür ediyorum. Ayrıca bağışçılarımıza da teşekkür ediyorum. Hedefimiz mümkün olduğu kadar çok çocuğa tablet ve çalışma masası ulaştırmak. Ekonomik açıdan durumu iyi olan ailelere vermedik. Belediye başkanımız da tablet dağıtımında bulunarak bizim projemize destek oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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