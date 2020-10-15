FETÖ sanıklarının yargılanması sürüyor

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Kırıkkale'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında açılan davada tutuksuz olarak yargılanan eski akademik ve idari personelin bulunduğu 20 kişi yeniden hakim karşısına çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında Kırıkkale Üniversitesi'nde görevliyken meslekten ihraç edilen akademik ve idari personelin olduğu 20 kişi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Mahkemede hazır bulunan sanık ve avukatların savunmaları alındı. Bazı sanıklar duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

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