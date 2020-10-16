Hafif ticari araç demir korkuluğa saplandı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

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Kırıkkale'de kontrolden çıkan hafif ticari aracın alt geçit üzerindeki demir korkuluğa saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında KırıkkaleSamsun D200 karayolu üzerindeki Büyükmahmutlar köyü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan H. idaresindeki 24 AAN 625 plakalı Ford marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu alt geçit üzerinde bulunan demir korkuluğa saplanarak devrildi. Çarpmanın etkisiyle aracın hurdaya döndüğü kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişide ağır yaralandı.

Olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Hasan H. (52) ile yolcu İsmail S. (33) itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçta sıkışarak hayatını kaybeden Abdulkadir Sayim ise hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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