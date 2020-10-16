Hafif ticari araç demir korkuluklara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, demir korkuluklara çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde KırıkkaleSamsun karayolu Yukarı Mahmutlar köyü mevkiinde meydana geldi. Hasan Hüseyinoğlu (52) yönetimindeki 24 AAN 625 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu alt geçit üzerindeki demir korkuluklara çarptı. Kazada, araçtaki Abdulkadir Sayın (60) öldü, sürücü Hasan Hüseyinoğlu ile İsmail Sarıkaya (33) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla yaralılar, Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Abdulkadir Sayın'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak Can
2020-10-16 10:47:35
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