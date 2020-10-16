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Vali vatandaşları denetimde uyardı: “Ziyaretlerin durması gerekiyor” Kırıkkale Valisi Yunus Sezer: "Özellikle sitelerimizin ve apartmanların ortak kullanım alanlarını yasakladık"

İHA

Vali vatandaşları denetimde uyardı: “Ziyaretlerin durması gerekiyor” Kırıkkale Valisi Yunus Sezer: "Özellikle sitelerimizin ve apartmanların ortak kullanım alanlarını yasakladık"

Kırıkkale’de korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında denetimlere katılan Vali Yunus Sezer, apartman ve sitelerin ortak kullanım alanlarının yasaklandığını belirterek, salgın bitene kadar da vatandaşların aile, eşdost ziyaretleri yapmaması gerektiğini söyledi.
Kırıkkale’de, Vali Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Yunus Sezer, 24 saat esasına göre denetimlerin devam edeceğini belirterek, özellikle sitelerin ve apartmanların ortak kullanım alanlarını yasakladıklarını söyledi.

"24 saat denetimler devam edecek"
Salgının kontrol altına alınana kadar vatandaşların aile ve eşdost ziyaretlerini, özellikle il dışına geliş gidişlerini zaruri haller dışında durdurmaları gerektiğini ifade eden Sezer, şunları kaydetti:
“Bizi mutlu eden konu hem maske konusunda hem mesafe konusunda hem de hijyen konusunda vatandaşlarımızla büyük bir algının oluşmasıdır. Salgında da az da olsa bir kontrol sağladık ama bizim için yeterli değil. Bir vatandaşımızın bile vakasının pozitif çıkması bir vatandaşımızı bile kaybetmeyi göze alamayız. Dolayısıyla 24 saat esasa dayalı tedbirlerimiz devam edecek”

"Apartmanların ortak kullanım alanları yasaklandı"
İl Pandemi Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda tedbirlerin alındığını anlatan Sezer, “Bu kontrollerimizde şunu tespit ettik; Özellikle salgının kapalı alanlarda yoğun olduğu aynı zamanda aile içi ziyaretler, sitelerin apartmanları ve ortak kullanım alanlarında bu salgını yoğun bir şekilde devam ettiği ve salgının arttığı görüldü. Bu konuda da malumlarınız tedbirler aldık. Özellikle sitelerimizin ve apartmanların ortak kullanım alanlarını yasakladık. Bu konuda da vatandaşlarımızın dikkatli olmaları hususunda uyarılarda bulunuyoruz. Çocuklarımız oyun oynarken bulaş riskini evlerine kadar götürebiliyorlar. Özellikle bizim risk gurubu dediğimiz yaşlılarımız hastalarımız var. Onlar doğrudan etkilenebiliyorlar. Bu konuda da tespitlerimiz var” dedi.

"İnşallah kısa sürede kurtulacağımıza inanıyoruz"
Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise “En fazla yoğun olduğumuz yerlerde daha fazla dikkat etmeliyiz. İnsanların yoğun olduğu yerlerde kurallara uyulup uyulmadığı görmek için denetim yapıyoruz. Burada da yeni bir açılışı yapılan kafeye geldik. Eksiksiz bir şekilde tedbirlerini almış durumdalar. Vatandaşlarımız özellikle kurallara uydukları takdirde bu salgından kısa sürede kurtulacağımıza inanıyoruz” ifadesini kullandı.

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