Otomobil beton bloklara çarptı: 2 yaralı

O kan grubuna sahip olanlar koronayı daha hafif atlatabilir!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin beton bloklara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, KırıkkaleÇorum D200 karayolunun 62. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa C. idaresindeki 06 AT 0354 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bloklara çarptı. İhbar üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Mustafa C. ile yolcu olarak bulunan Naciye C. ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.