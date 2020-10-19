Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kuvvetli sağanak var! 10 il için sel uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Kimseki Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf K. idaresindeki 06 DB 0379 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Yusuf K., ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.