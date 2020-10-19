Kırıkkale’de eczaneler dezenfekte ediliyor Kırıkkale'de korona virüs ile mücadele çalışmaları

Kırıkkale Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında il genelindeki tüm eczanelerde dezenfekte ve ilaçlama çalışması başlattı.

Kırıkkale Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Salgının baş gösterdiği ilk günden bu tarafa vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları yapan Kırıkkale Belediyesi, eczaneleri de dezenfekte ediyor. Geçen hafta içerisinde şehir genelindeki 143 cami ve kuran kursunda kapsamlı dezenfekte işlemi gerçekleştiren Kırıkkale Belediyesi bu haftaya da eczaneleri dezenfekte ederek başladı. Böylece 72 eczane ekipler tarafından dezenfekte edilerek ilaçlanacak.



Birinci basamak sağlık kuruluşu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın salgınla mücadele günlerinde birinci basamak sağlık kuruluşu olarak tanımlayarak, sağlık ordusunda çok önemli bir yeri olduğunu belirttiği eczanelerin dezenfekte çalışmalarına başlayan Kırıkkale Belediyesi kısa sürede tüm eczaneleri dezenfekte etmeyi planlıyor. İnsan sağlığına zarar vermeyen Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) onaylı ürünleri kullanan Kırıkkale Belediyesi eczanelerin ardından sağlık ocakları ve hastaneler ile programa devam edecek.



“Her türlü tedbiri almaya devam ediyoruz”

Dezenfekte çalışmaları hakkında açıklama yapan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, belediye ekiplerinin salgınla mücadelede her türlü tedbiri salgının göründüğü ilk günden bu tarafa gösterdiğini belirtti. Kırıkkalelilerden maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını isteyen Saygılı “En çok ziyaret edilen yerler arasında eczanelerimiz de bulunuyor. Biz de sağlık kuruluşlarından ayırt etmediğimiz eczanelerimizi de ilaçlayarak hem eczacılarımızın hem de buraya gelen vatandaşlarımızı virüse karşı korumuş ve buralara güvenle gelmelerini sağlamış oluyoruz” ifadesini kullandı.



Maske ve mesafe hatırlatması

İl genelindeki camiler ve kuran kurslarının ardından eczanelerde de dezenfekte çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Saygılı, salgın öncesi okulları ve sağlık kuruluşlarında dezenfekte çalışmaları yaptıklarını, salgın ile birlikte okul ve yurtlarda, camiler ile kuran kurslarında, ticari araçlarda, kamu kurum ve kuruluşlarında, sağlık ocaklarında park bahçe ve pazar yerleri gibi alanlarda da yıl içerisinde defaten dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Belediye olarak tüm birimler ile tedbirleri aldıklarını belirten Saygılı “Özellikle vatandaşlarımızdan maske ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını bir kez daha istiyoruz” dedi.

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