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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yahşihan'da her binaya bir salıncak

İHA

Yahşihan Belediyesi tarafından Yeşilvadi Mahallesinde bulunan TOKİ bloklarının bahçesine site sakinlerinin zaman geçirebilecekleri yetişkin salıncakları yerleştirildi.

Yahşihan'da her binaya bir salıncak

Yahşihan Belediyesi tarafından Yeşilvadi Mahallesinde bulunan TOKİ bloklarının bahçesine site sakinlerinin zaman geçirebilecekleri yetişkin salıncakları yerleştirildi.
Yahşihan Belediyesi hizmetlerine tüm hızıyla devam ediyor. Yahşihan Belediyesi tarafından Yeşilvadi Mahallesinde bulunan TOKİ’lerin bahçesine site sakinlerinin zaman geçirebilecekleri yetişkin salıncakları yerleştirildi. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, buradaki siteleri tek tek gezerek yetişkin salıncaklarının kurulumuna yardım etti. Başkan Türkyılmaz yapmış olduğu açıklamasında; “İlçemizin en nezih yerlerinden olan Yeşilvadi Mahallesinde bulunan TOKİ konutlarımızın önüne vatandaşlarımızın zaman geçirebileceği 24 adet yetişkin salıncağı koyduk. Toplamda 50 bin TL bedelinde olan salıncaklarımız, Yeşilvadi mahallesi sakinlerimize hayırlı olsun. Yeşilvadi mahallemizde ikamet eden vatandaşlarımızdan bu kaliteyi devam ettirmelerini rica ediyorum” dedi.
Yeşilvadi Mahallesi Site sakinleri bu hizmetten dolayı Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz’a teşekkürlerini sundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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