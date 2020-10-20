Kırıkkale'de 43 ilin kavşak noktasında koronavirüs denetimi

Kuvvetli sağanak var! 10 il için sel uyarısı

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de koronavirüs denetimleri kapsamında durdurulan yolcu otobüslerinde yolcuların Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrol edildi.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda koronavirüs önlemlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Bölge Trafik Şube Müdürlüğü kontrol noktasında gerçekleştirilen denetimlerde, otomobiller ve yolcu otobüsleri durduruldu. Otobüslerde hijyen denetimi yapan ekipler, yolcular ve sürücülerin maske kuralına uyup uymadıklarını kontrol etti. Ayrıca yolculardan tedbirlere uymaları istendi. Ekipler yine yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden kontrolleri gerçekleştirip, HES kodlarını denetledi. DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2020-10-20 16:33:02



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