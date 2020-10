Boşanma davası öncesi eşinin bıçakladığı kadın yaralandı

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, M.E. (35) boşanma davası öncesi adliye önünde tartıştığı eşi Kadriye E'yi (29) bıçakla bacağından yaraladı. Kadriye E. hastaneye kaldırılırken, M.E. gözaltına alındı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Kırıkkale adliyesi önünde meydana geldi. Ankara'da eczanede çalışan M.E., boşanma davası öncesi eşi Kadriye E. ile adliye önünde karşılaştı. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.E. yanındaki ekmek bıçağı ile eşi Kadriye E.'yi bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kadriye E. ardından hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kadriye E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

M.E. ise olay sonrası gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2020-10-20



