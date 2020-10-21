Adliye önünde eşini bıçaklayan kişi tutuklandı Boşanma davasına yarım saat kala eşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı

Kuvvetli sağanak var! 10 il için sel uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırıkkale'de boşanma davasının olduğu gün adliye önünde eşini bıçaklayan kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'da eczacı kalfası olarak çalışan Metin E. (35) ile Kadriye E. (30) boşanma davası için geldikleri Kırıkkale Adliyesi otoparkında tartışma yaşadı. Burada tartışmanın büyümesiyle Metin E., yanında bulundurduğu bıçakla Kadriye E.'yi sağ bacağından bıçakladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kadriye E. tedavisinin ardından taburcu edildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince, gözaltına alınan Metin E. sağlık kontrollerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.