Adliye önünde eşini bıçaklayan kişi tutuklandı Boşanma davasına yarım saat kala eşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı

Kırıkkale'de boşanma davasının olduğu gün adliye önünde eşini bıçaklayan kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara'da eczacı kalfası olarak çalışan Metin E. (35) ile Kadriye E. (30) boşanma davası için geldikleri Kırıkkale Adliyesi otoparkında tartışma yaşadı. Burada tartışmanın büyümesiyle Metin E., yanında bulundurduğu bıçakla Kadriye E.'yi sağ bacağından bıçakladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kadriye E. tedavisinin ardından taburcu edildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince, gözaltına alınan Metin E. sağlık kontrollerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.