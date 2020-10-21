Kırıkkale'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)

Kuvvetli sağanak var! 10 il için sel uyarısı

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KAVGAYA KARIŞAN 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Kırıkkale'de, küfürleşme nedeniyle çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı kavgada gözaltına alınan Emre Aygün, Metehan Çiçek ve Cahit Aygün, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Metehan Çiçek tutuklanırken, Emre Aygün ve Cahit Aygün adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2020-10-21 22:40:44



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