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Kırıkkale'de cezaevindeki ölümde 'darp' iddiasına soruşturma

DHA

Kırıkkale'de cezaevindeki ölümde 'darp' iddiasına soruşturma


KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE Cumhuriyet Başsavcılığı, Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hayatını kaybeden S.T'nin ölümüne ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, S.T'nin ailesinin öne sürdüğü, infaz koruma memurlarınca darbedildiği ve hastaneye götürülmesine müsaade edilmediği iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi. 
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı medya kuruluşlarında, Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü S.T'nin ölümü hakkında yayınlanan haberlerle ilgili olarak kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bir basın açıklaması yapılması gereği hasıl olmuştur. Hükümlü S.T, 18 Ekim 2020 tarihinde oda arkadaşı hükümlü M.K'nin infaz koruma memurlarına haber vermesi üzerine merdiven boşluğunda asılı vaziyette bulunmuştur. Yapılan ilk müdahale sonrası 112 sağlık ekipleri tarafından S.K'nin öldüğü tespit edilmiştir. Olayla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır" denildi.
'SORUŞTURMA ADLİ VE İDARİ YÖNDEN DEVAM ETMEKTEDİR'
S.T'nin infaz koruma memurları tarafından darbedildiği iddiasıyla ve 2 hükümlünün odasında daha önce yapılan aramalarda, yasak eşya bulunmasıyla ilgili soruşturmaların da ayrı ayrı devam etttiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hükümlü S.T'nin ölümünün ardından başlatılan soruşturma titizlikle devam etmektedir. Ayrıca konuyla ilgili olarak Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen 2 adalet müfettişi ile Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 1 başkontrolörün inceleme işlemleri sürmektedir. Olayların tüm boyutları ile ayrıntılı ve çok yönlü olarak soruşturma ve incelemesine adli ve idari yönden devam etmektedir." DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale KIRIKKALE, (DHA)
2020-10-22 19:03:16

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