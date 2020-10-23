Kırıkkale'de pazar günü Merkez Nüfus Müdürlüğü açık olacak

Kırıkkale Valiliği, KPSS ön lisans sınavının yapılacağı 25 Ekim Pazar günü Merkez Nüfus Müdürlüğünün belirli saatlerde açık olacağını bildirdi.
Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (2020KPSS Ön Lisans) katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları için 25 Ekim 2020 Pazar günü 07.0010.00 saatleri arasında Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğümüz açık bulundurulacaktır" denildi.
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