Kırıkkale'deki kilit kavşakta trafik yoğunluğu 43 ilin geçiş güzergahında hafta sonu trafik yoğunluğu oluştu, binlerce kişi yollara akın etti Kilit kavşakta yolcuların "HES kodu" kontrol edildi

Hafta sonu tatillerini başka kentlerde değerlendirmek isteyen binlerce kişi, 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta trafik yoğunluğuna neden oldu.
Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale’de yer alan kilit kavşakta trafik yoğunluğu oluştu. Hafta sonu tatillerini başka illerde değerlendirmek isteyen binlerce kişi, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerden mesai sonrası yollara akın etti. AnkaraSamsun, KırıkkaleKayseri karayolundan geçenler kilit kavşakta trafiğe yakalandı. Saat 20.00 itibariyle başlayan trafik yoğunluğu gece geç saatlere kadar sürdü.
Yolcuların HES kodu sorgulandı
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri de yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Bölge Trafik Şube Müdürlüğündeki kontrol noktasında şehirler arası seyahat eden yolcularda "HES kodu" ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Ayrıca, araçlarda hijyen denetimi yapan ekipler, yolcular ve sürücülerin maske kuralına uyup uymadıkları da kontrol edildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.