İlçe halkı sokak hayvanları için seferber oldu: 7’den 70’e gönüllü vatandaş kulübe yaptı Kış gelmeden atık tahtalardan köpek kulübesi yaptılar

Kırıkkale’nin Yahşihan İlçe Belediyesi tarafından başlatılan ‘Bir Çivi Sen Çak, Bir Kulübe Sen Yap’ kampanyasına katılan 7’den 70’e gönüllü hayvansever, sokak hayvanları için kulübe yaptı.

Kırıkkale’nin Yahşihan İlçesindeki 7’den 70’e gönüllü hayvansever, belediye tarafından hayvan barınağı olarak yapılan ‘Pati Köy’de bir araya geldi. Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ve kampanyaya destek veren 100’e yakın hayvansever, atık tahtalardan kedi ve köpekler için 50 adet kulübe yaptı. Geçen yıl sokak hayvanları için başlatılan ‘Bir Çivi Sen Çak, Bir Kulübe Sen Yap’ kampanyasına bu yılda hayvanseverler ilgi gösterdi. İlçedeki bazı esnaflar ise Pati Köy’e kendi imkanlarıyla yaptırdığı kulübeleri belediye görevlilerine teslim etti.

Kış mevsiminde sokak hayvanlarının üşümemesinin önüne geçmek istediklerini belirten Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, 100’e yakın gönüllü hayvanseverler ile birlikte yaklaşık 50 adet kulübe yaptıklarını söyledi.



"Can dostlarımız sokakta üşümesin"

Geçen yıl başlatılan kampanyanın bu yılda devam ettirdiklerini ifade eden Türkyılmaz, şunları kaydetti:

“Kırıkkale Yahşihan ilçesindeyiz. Geçen yıl başlatmış olduğumuz bir kampanya var. ‘Bir Çivi Sen Çak Bir Kulübe Sen Yap’ kampanyamız. Kış geliyor can dostlarımız sokaklarda üşüyecekler. Biz bunun önüne geçmek için geçen yıl 50 tane yapmıştık. Bugünde planımız 50 tane. Gördüğünüz gibi 100’e yakın gönüllü vatandaşımız ile beraber bir imece usulü ile başladık. Biz bunu belediye çalışanlarıyla da yapabilirdik ama bir farkındalık yapmak istiyoruz. Lütfen, kış geliyor soğuklar yaklaşıyor sokakta yaşayan can dostlarımız için bir kap mama, kulübe, battaniye, kedi evleri, kedi kutuları, köpekler için kulübeler."



"Topladığımız tahtalardan yapıyoruz"

"Bir çivi, bir keser, bir tahta mutluluğa yeter" diyerek vatandaşlara çağrıda bulunan Türkyılmaz, “Lütfen elimizden geldiği kadarıyla bugün burada yapmış olduğumuz tahtaların tamamı geri dönüşüm. Sadece çivileri biz belediye imkanlarıyla kullandık. Buradaki bütün ürünler bütün malzemeler dışarıdan topladığımız vatandaşlardan aldığımız tahtalarla beraber yapıyoruz. Lütfen daha duyarlı olalım. Bir çivi, bir keser, bir tahta mutluluğa yeter diye düşünüyorum” dedi.



"Destek olmak istedik"

İlçe esnaflarından İbrahim Aydın, “Osman başkanımızın başlatmış olduğu sokak hayvanlarımız için bir çivide sen çak kampanyasında bizlerinde bir desteği olması açısından sokak hayvanları için barınağımızı kulübemizi yaptık. Kendilerine bu konuda destek ve yanlarında olduğumuzu bildirmek için bugün buradayız” diye konuştu.



"Babam bana yardım ediyor"

Köpekleri çok sevdiğini anlatan Burak İbrahim Danış (7), “Köpekleri çok sevdiğim için kulübe yapıyorum. Babam bana yardım ediyor. Köpeklerin burada olduğu için iyileştirdiğimiz için o kadar mutluyum ki köpekler olduğu için daha çok mutluyum” şeklinde konuştu.



"Başkanımız bize öncü oldu"

Hayvanlar için barınak yaptıklarını dile getiren Cebrail Yücel (19) ise, “Bugün burada sokak hayvanlarına, kimsesiz hayvanlar için bulunuyoruz. Onlar için bir çatı onlar için bir barınak yapıyoruz. Sağ olsun Yahşihan Belediye Başkanımız Osman Türkyılmaz’da bize bu konuda öncü oldu ve bize imkanlar sağladı. Onun sayesinde de burada barınak yapıyoruz” şeklinde konuştu.

