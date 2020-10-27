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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

18 yaşındaki genç yazar okurlarıyla buluştu

İHA

18 yaşındaki genç yazar okurlarıyla buluştu

Kırıkkale’nin en genç yazarı olma niteliğine sahip 18 yaşındaki Sıla Ayça Ertunç, Yahşihan’da imza günü etkinliği gerçekleştirdi.
Yahşihan Belediyesi Nikâh Salonunda okurları ile buluşan Sıla Ayça Ertunç, ‘En Sevdiklerini En Sevdiklerin Alır’ kitabını imzalayarak yüzlerce kitap dağıttı. Okuyucular tarafından oldukça yoğun ilgi gören Ertunç, böyle bir etkinlikte olmaktan çok mutlu olduğunu belirterek katılımcılara teşekkür etti. Ertunç’un arkadaşları da genç yazarı yalnız bırakmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi. İmza gününe Kırıkkaleli Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Şevket Özsoy ve tarihçi yazar Ahmet Erdal da katılarak destek verdi.

“Hayal etmekten asla vazgeçmeyin”
Genç yazar Sıla Ayça Ertunç yapmış olduğu açıklamasında, “Hayal edin ve hayal etmekten asla vazgeçmeyin. Bu yolda çok düşeceksiniz çok yaralanacaksınız. Önünüze çıkan dikenleri ellerinizle itin. Sonra bahar bahçe olacak her yeriniz. Ama bahar bahçe olduğu zaman da hiçbir zaman yaralarınızı unutmayın. Çünkü onlar sizi oraya getiren şeylerdir. Buraya gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Kırıkkale'nin en genç yazarı konumundayım. Kitabım bir genç kızın küçüklükten beri yaşadığı darbeleri anlatıyor. Buralara gelmemde yardımcı olan herkese ve bugünü düzenlemede bana büyük destek veren Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz’a çok teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

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