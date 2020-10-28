Başkan Saygılı: "Takımımızın her zaman yanındayız"

Misli.com 3. Lig ekiplerinden Kırıkkale Büyük Anadoluspor için iş insanlarıyla birlikte düzenlenen istişare toplantısında konuşan Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, takımın maddi ve manevi olarak her zaman yanında olduklarını söyledi.

Kırıkkale Büyük Anadoluspor için iş insanlarıyla sabah kahvaltısında bir araya gelen Vali Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı istişare toplantısı düzenledi. Takımın her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Saygılı, Vali Sezer ile birlikte takımın üst liglere çıkması için maddi ve manevi olarak destek verdiklerini belirtti.

Takımın manevi desteğe de ihtiyacı olduğunu ve şehrin takımına iş insanlarının sahip çıkması gerektiğini ifade eden Saygılı, "İş insanları olarak sizlerden manevi destek bekliyoruz. İnşallah takımımız en iyi noktada olacak. Valimiz belediyemiz bizler elimizden geleni yapıyoruz. Sizlerde şehrin iş insanları olarak manevi desteklerini bekliyoruz" dedi.

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