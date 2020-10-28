Misli.com 3. Lig: Kırıkkale BA: 0 - Modafen: 0

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Misli.com TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Kırıkkale Büyük Anadoluspor, ligin 6. haftasında konuk ettiği Modafen ile golsüz berabere kaldı.



Stat: Başpınar

Hakemler: Mustafa Aydın xx, Şaban Karaderili xx, Ali Çakır xx, Murat Durgutoğlu xx

Kırıkkale Büyük Anadoluspor: İlker Günay xx, Adem Ercan xx, Emre Avcı xxx, Ayhan Gürbüz x (Şeref Ercan dk. 90 ?), Aykut Çift xx, Ali Helvacı xx, Mehmet İncesu xx, Hüseyin Erol x, Mehmet Bozcan xx, Necmican Cebeci xx, Özkan Yiğiter x (Mehmet Berke Yanmaz dk. 54 x)

Yedekler: Hasan Akdemir, Bünyamin Başar, Emrullah Avaşar, İbrahim Kongur

Teknik Direktör: Erman Güraçar

Modafen: Rasim Mutlu xx, Hakan Özhan xx, Gökhan Çetinkuş xx, Ceyhun Yelkenci x (Erdoğan Erdoğan dk.46 x), Yıldıray Koçal x, Mehmet Burak Yılmaz xx, Umut Uysal x, Emin Kaan Arslan xx, Fevci Can Bozkuş x (Gökhan Karataş dk.76 x), Hakan Yağmurkaya x (Onur Demir dk.46 x), Tunahan Birinci x, (Enes Ata dk .46 x)

Yedekler: Berke Radar, Efe Niyazi Kurtulmuş, Emre Bayraktarbaşı

Teknik Direktör: Tamer Gürsan

Sarı Kartlar: Adem Ercan, Mehmet Berke Yanmaz (Kırıkkale BA), Emin Kaan Arslan (Modafen)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.